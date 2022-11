Portugal criará grupo de trabalho para analisar e devolver tesouros às ex-colônias, incluindo Brasil

O ministro prometeu criar um grupo de trabalho para elaborar a lista e sublinhou que será um detalhado processo de levantamento realizado com ajuda de acadêmicos e diretores de museus.

Segundo ele, a discussão pode “ abrir feridas com raízes históricas e causar desconforto “. Assim, Silva descarta um escrutínio público.

“A forma eficaz para tratar este tema é com reflexão, discrição e alguma reserva. A pior forma de tratar este tema é criar um debate público polarizado, não contem comigo para isso. É preciso um trabalho que envolva os museus e a academia de uma inventariação mais fina, e posso garantir que esse trabalho será feito”, disse Silva, citado pela mídia.

De acordo com o jornal, as feridas estão mesmo expostas. Em 2021, o monumento Padrão dos Descobrimentos, localizado em Belém, foi pichado com a frase: “Velejando cegamente por dinheiro, a humanidade afunda-se num mar escarlate.”