Sérvia responde a tiroteio na fronteira – CMIO

Um tiroteio entre traficantes de pessoas na fronteira húngara levou a uma ação policial abrangente

A polícia sérvia deteve 829 migrantes que estavam no país ilegalmente, como parte da repressão de sexta-feira motivada por um tiroteio durante a noite na fronteira com a Hungria. Pelo menos um imigrante ficou gravemente ferido no tiroteio, que o Ministério do Interior de Belgrado disse envolver grupos rivais de traficantes de pessoas.

Um total de 689 pessoas foram detidas perto de Horgos, um vilarejo de cerca de 4.000 residentes na fronteira Sérvia-Hungria. Outras 140 pessoas foram detidas em Belgrado como parte da mesma operação, informou o Ministério do Interior.

“Teremos tolerância zero com aqueles que abusam de nossa hospitalidade”, disse o ministro do Interior, Bratislav Gasic. “As vidas e propriedades dos cidadãos sérvios devem ser protegidas.”

Gasic, anteriormente chefe da contra-espionagem da Sérvia, disse que sua visita foi um sinal para a população do norte da Sérvia de que a polícia leva a sério sua proteção contra imigrantes ilegais e “contrabandistas de pessoas criminosas”, segundo a agência de notícias Tanjug.

Os migrantes detidos serão enviados para abrigos no sul da Sérvia, disse a polícia, acrescentando que “verificações regulares” serão conduzidas daqui para frente, para garantir a segurança dos residentes locais e dos próprios migrantes.













A operação de sexta-feira foi desencadeada por vídeos postados nas mídias sociais, um de um tiroteio na floresta nos arredores de Horgos, outro mostrando dois migrantes andando com rifles de assalto. A polícia disse “múltiplo” suspeitos foram presos em relação ao tiroteio, enquanto seis pessoas foram detidas no local, incluindo um jovem de 20 anos com dois tiros no peito.

De acordo com uma investigação da RT Balkan, “vários milhares” migrantes acamparam em uma floresta que já foi um local de piquenique favorito para os habitantes locais, mas se transformou em um “zona proibida” nos últimos anos.

Migrantes de todo o mundo em busca de asilo na UE viajaram para a Sérvia antes de tentar cruzar para a Hungria. Escondidos entre eles estão os perpetradores de ataques terroristas em Madri, Paris e Wuerzburg, observou a RT Balkan.

Budapeste respondeu construindo uma cerca fortificada na fronteira.