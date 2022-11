Empresa espacial da China com seu próprio 'Elon Musk' aspira mudar o mercado mundial (FOTOS)

© Foto / 天兵科技 Tianbing Technology Co., Ltd.

© Foto / 天兵科技 Tianbing Technology Co., Ltd. Foguete de carga reutilizável Tianlong-3 (TL-3) da empresa chinesa Space Pioneer

“Space Pioneer é um empreendimento de alta tecnologia que está entre os líderes no desenvolvimento de uma nova geração de motores de foguetes líquidos, no lançamento de veículos na indústria aeroespacial comercial da China”, explica Kang.

“A empresa foi criada contra o pano de fundo do desenvolvimento global da indústria aeroespacial comercial. Espera-se que os conceitos inovadores da Space Pioneer e da missão corporativa de Promover a Quinta Revolução dos Transportes da Humanidade tornem as viagens orbitais mais acessíveis, mais rápidas e mais seguras para as massas”, acrescentou ele.

© Foto / 天兵科技 Tianbing Technology Co., Ltd. Foguete de carga reutilizável Tianlong-2 (TL-2) da empresa chinesa Space Pioneer

Um dos exemplos do trabalho da empresa é o motor Tianhuo, que suporta uma carga de 30.000 toneladas e que é usado no foguete Tianlong-2 (TL-2). O último, por sua vez, já concluiu todos os lançamentos de teste, tem o primeiro foguete montado e está pronto para as missões de voo. Após o começo da comercialização, há perspectivas de ele começar a mudar o mercado da China, e depois no exterior.

Enquanto isso, o TL-3, um foguete reutilizável de dois estágios, com um diâmetro de 3,8 metros, um comprimento total de 71 metros e um peso de decolagem de 590 toneladas, poderá lançar constelações de satélites de comunicação via Internet na China e realizar missões de carga orbital de grande tonelagem, como entregar elementos de uma estação espacial . Ele é posicionado como concorrente direto ao Falcon 9 dos EUA.

© Foto / 天兵科技 Tianbing Technology Co., Ltd. Foguete de carga reutilizável Tianlong-3 M (TL-3 M) da empresa chinesa Space Pioneer

Setor espacial com caraterísticas chinesas

O início do boom do setor de startups espaciais da China é datado de 2014, quando Pequim começou um financiamento sério do setor privado. Só em 2020 foram investidos US$ 933 milhões (cerca de R$ 5 bilhões, na conversão atual), de acordo com o portal chinês Tianyancha.