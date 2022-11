Gigante de tecnologia chinesa responde a alegações de espionagem – CMIO

A Hikvision negou que pudesse fornecer os dados de seus clientes britânicos a terceiros

A gigante chinesa de telecomunicações Hikvision rejeitou a alegação de que Pequim poderia usar seus produtos para espionagem, após a decisão da Grã-Bretanha de restringir o uso de suas câmeras de segurança em locais do governo.

Em comunicado às agências de notícias, a Hikvision, maior provedora de CFTV do mundo, disse que “categoricamente falso” para retratá-lo como uma ameaça à segurança.

“A Hikvision é um fabricante de equipamentos que não tem visibilidade dos dados de vídeo dos usuários finais”, afirmou a empresa, acrescentando que não pode transmitir dados a terceiros.

Não gerenciamos bancos de dados de usuários finais nem vendemos armazenamento em nuvem no Reino Unido.

Os equipamentos da empresa são amplamente utilizados no Reino Unido. De acordo com um relatório da Reuters de 2021, pelo menos metade dos bairros de Londres possuía câmeras fabricadas pela Hikvision ou Dahua, outra gigante chinesa das telecomunicações.













O ministro do gabinete britânico, Oliver Dowden, anunciou na quinta-feira que os funcionários públicos foram instruídos a não instalar equipamentos de vigilância por vídeo fabricados na China em “sites sensíveis” ou vinculá-los com “redes básicas departamentais”. Ele citou riscos de segurança, sugerindo que Pequim poderia usar os dispositivos para espionagem.

A Comissão Federal de Comunicações dos EUA (FCC), por sua vez, atualizou sua lista negra na sexta-feira, proibindo a venda ou importação de equipamentos de vigilância da Hikvision, bem como da Huawei, ZTE, Dahua e Hytera. A FCC também citou ameaças à segurança nacional como o motivo da mudança.

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, disse a repórteres na sexta-feira que Pequim “sempre incentiva” As empresas chinesas devem seguir as leis locais e internacionais. “Somos firmemente contra os movimentos de algumas pessoas de estender deliberadamente o conceito de segurança nacional para desgastar as empresas chinesas”, disse. disse ela, prometendo que Pequim defenderá os interesses de seus negócios no exterior.