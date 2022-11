MOSCOU, 26 de novembro – RIA Novosti. As ações de Volodymyr Zelensky após a queda do míssil na Polônia indicam o desejo do líder ucraniano de unir a OTAN e a Rússia, disse o ex-oficial da Agência Central de Inteligência Philip Giraldi em entrevista ao canal Judging Freedom no YouTube.

O foguete caiu na voivodia de Lublin, na fronteira polonesa-ucraniana, na noite de 15 de novembro. Em Varsóvia, a princípio alegaram que se tratava de munição de fabricação russa, mas depois admitiram que o foguete era ucraniano. Zelensky afirmou que não tinha dúvidas de que Kyiv não estava envolvido neste incidente e, um dia depois, disse que sua confiança não era mais cem por cento.

“O comportamento de Zelensky mostra que ele fará todos os esforços para arrastar os EUA e a OTAN para um conflito armado”, disse Giraldi.

O orador enfatizou que as declarações de Kyiv de que Moscou estava supostamente envolvido no estado de emergência eram infundadas e contradiziam as evidências disponíveis. Segundo ele, não há dúvidas sobre a origem ucraniana do foguete, já que a trajetória de seu movimento foi monitorada. Além disso, não há mísseis desse tipo no arsenal russo.

“Zelensky queria se dirigir à OTAN com as palavras de que isso é uma violação do quinto artigo da carta da OTAN. Um ataque a um membro da aliança, portanto, todos os membros da OTAN devem se opor ao agressor, ou seja, desencadear uma guerra em grande escala contra Rússia”, explicou o oficial.

O Ministério da Defesa da Rússia observou que não realizou nenhum ataque na área da fronteira ucraniana-polonesa e chamou as declarações sobre o envolvimento de Moscou de provocação. Os especialistas concluíram que a foto da cena mostrava fragmentos de um míssil ucraniano para o complexo S-300.

A Rússia conduz uma operação militar especial na Ucrânia desde 24 de fevereiro. Vladimir Putin chamou sua tarefa de “a proteção de pessoas que foram submetidas a bullying e genocídio pelo regime de Kyiv por oito anos”. Segundo o presidente, o objetivo final da operação é a libertação de Donbass e a criação de condições que garantam a segurança da própria Rússia.