Mali declarou esta semana a proibição das atividades de organizações não-governamentais dentro do país que recebem financiamento da França. A medida ocorreu após a decisão da França de retirar a ajuda ao desenvolvimento do país, enquanto suas últimas tropas se retiram da região do Sahel, marcando o fim da Operação Barkhane, que durou oito anos.

O que começou como uma operação de contraterrorismo no Mali até recentemente começou a tomar a forma de uma vitrine para a visão do presidente francês Emmanuel Macron de uma defesa europeia integrada. Agora esse sonho parece estar desmoronando devido a uma recepção prolongada e um desempenho menos do que estelar. De quem é a culpa? A da Rússia, segundo Macron.

O fato de que houve três golpes no Mali no espaço de uma década é praticamente tudo o que se precisa saber sobre o “sucesso” da operação de segurança e estabilidade da França. Brinque com uma porta giratória por tempo suficiente e você levará um tapa na cara. O que foi exatamente o que aconteceu quando a França foi finalmente expulsa no início deste ano pelo governo interino mais recente.













Macron então disse que a redução das tropas francesas aconteceria gradualmente, como se ele ainda estivesse dando as cartas em uma ex-colônia francesa. A mensagem de Mali era clara: você vai sair agora. Então Macron disse que as tropas francesas iriam apenas redistribuir em outro lugar para a região do Sahel. Mas em 7 de novembro, ele anunciou que a missão do Sahel também estava terminando, apesar das tropas francesas ainda permanecerem no Chade e no Níger. No entanto, Macron disse que dentro de seis meses haveria uma nova estratégia militar francesa para a África. Sem dúvida, voltado principalmente para encontrar uma maneira de permanecer como um pretexto eventual para colocar as mãos ocidentais nos recursos naturais africanos de que a Europa precisa desesperadamente. Porque é isso que sempre foi. Basta considerar o espetáculo sombriamente hilário de Patrick Pouyanné, CEO da multinacional francesa Total Energies, pedindo à UE que lhe enviasse assistência militar em Moçambique há alguns anos, citando a presença crescente do Daesh (ISIS). O que é uma indicação de que, uma vez que a indústria ocidental tenha plantado com sucesso seus pés dentro de um país e assegurado seus recursos, lutar contra o terrorismo realmente não importa mais.

Especialistas políticos africanos aqui em Paris têm dito nos últimos anos que a operação francesa no Sahel esgotou suas boas-vindas e que sua eficácia anti-jihadismo era altamente duvidosa, se não desastrosa. Você pensaria que isso levaria a um exame de consciência por parte de Paris, particularmente quando o sentimento anti-francês está se multiplicando no continente, com protestos em Burkina Faso também provocando debate sobre a presença de tropas lá.

Mas, antes que qualquer introspecção tivesse uma chance, Macron encontrou um bode expiatório para Paris e os fracassos da Europa na África: a Rússia.

“Várias potências, que querem espalhar sua influência na África, estão fazendo isso para ferir a França, ferir sua língua, semear dúvidas, mas acima de tudo perseguir certos interesses”. Macron disse esta semana em uma conferência francófona na Tunísia, citando um “projeto predatório” pela Rússia para empurrar “desinformação.” Macron ainda parece chateado com o fato de que, quando o governo do Mali expulsou as tropas francesas, eles optaram por mais cooperação de segurança com a Rússia, com o último desses acordos assinados apenas esta semana durante a visita do ministro do Interior do Mali, Daoud Aly Mohammedine, ao Kremlin.













Não há como Macron ser ingênuo o suficiente para pensar que a competição global não existe. Ele também não está alheio ao fato de que os países estão constantemente se vendendo como parceiros para outras nações. É para isso que serve todo o corpo diplomático de uma nação. Eles são pessoas de vendas e relações públicas glorificadas. E, se em meio à cooperação de segurança da França no Mali, os jihadistas estão desenfreados e os golpes de estado estão acontecendo, então por que esse país não deveria exercer seu direito soberano de escolher um provedor de segurança diferente? Em vez de assumir a responsabilidade, é mais fácil para Macron culpar a Rússia pelos fracassos da França e isso se encaixa na atual narrativa ocidental dominante.

Dois anos atrás, o Facebook disse que havia apontado o que dizia ser um duelo de esforços de influência online na República Centro-Africana ao “indivíduos associados aos militares franceses” enfrentando outros que eles ligaram à Rússia. O incidente ressalta que Paris está empenhada em salvar sua pegada na África usando todas as ferramentas à sua disposição, incluindo operações de influência nas quais Macron finge publicamente que a França e seus aliados nunca se envolveriam.

Mali aparentemente discorda. De todos os esforços possíveis de vários países que tentam competir por parcerias na África, o Mali acaba de destacar a França ao proibir sua capacidade de usar ONGs locais como procuradores em apoio à agenda de Paris. Assim, apesar das acusações de Macron de que a Rússia está se firmando na África através “desinformação,” são as próprias operações de influência da França que países africanos como Mali estão denunciando.