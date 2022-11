EUA proíbem venda de equipamentos de vigilância fabricados pela Huawei e ZTE

A proibição se baseia nos esforços da FCC, do Congresso e do governo de Joe Biden, presidente dos EUA, para adotar medidas para proteger a segurança das redes críticas de comunicações norte-americanas.

As restrições sobre os equipamentos chineses também abrangem todas as subsidiárias e afiliadas da Huawei e da ZTE, disse o comunicado.

Classificando o aplicativo como “uma enorme ameaça“, o presidente do Comitê de Inteligência do Senado, Mark Warner, democrata da Virgínia, quer unir forças com a oposição para barrar o funcionamento do TikTok.