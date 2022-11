MOSCOU, 26 de novembro – RIA Novosti. A votação da resolução do Conselho de Segurança da ONU sobre uma investigação internacional sobre as atividades dos laboratórios biológicos americanos na Ucrânia mostra que até mesmo os aliados de Washington têm dúvidas sobre o programa biológico militar dos EUA, o tenente-general Igor Kirillov, chefe das Forças de Defesa de Radiação, Química e Biológica (RCBZ) das Forças Armadas da RF, disse no sábado.