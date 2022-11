Morre o ministro das Relações Exteriores da Bielorrússia, Vladimir Makei

Vladimir Makei nasceu em 5 de agosto de 1958 na aldeia de Nekrashevichi, região de Grodno, SSR da Bielorrússia. Formou-se no Instituto Pedagógico de Línguas Estrangeiras do Estado de Minsk e na Academia Diplomática do Ministério das Relações Exteriores da Áustria. Desde 1993 – no serviço diplomático: foi vice-chefe do serviço protocolar do Ministério das Relações Exteriores da Bielorrússia, representante da república no Conselho da Europa, conselheiro da embaixada na França, chefe do departamento de cooperação pan-europeia da o Ministério das Relações Exteriores.