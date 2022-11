Colômbia e México convocam conferência latino-americana para discutir política de drogas

O presidente colombiano afirmou diversas vezes anteriormente que as estratégias destinadas a combater o tráfico ilegal de drogas na região falharam. Para Petro, a guerra contra substâncias e plantas ilegais, iniciada há meio século, desestabilizou as democracias da região, levou a crises regionais e causou milhares de mortes na América Latina.

Em meados de setembro, Petro disse que seu governo faria esforços para convencer os produtores de coca a substituí-la por outras culturas agrícolas lucrativas. Além disso, afirmou que as autoridades colombianas e norte-americanas reforçariam a vigilância das unidades de combate à droga sobre os proprietários e beneficiários do produto e do tráfico de drogas, com o objetivo de reforçar a luta contra essas atividades ilegais.