Brasil e 6 países são convidados por Colômbia e ELN para acompanhar negociação de paz

Em agosto, o presidente colombiano, Gustavo Petro, suspendeu os mandados de prisão dos principais nomes do ELN, com o objetivo de facilitar as tratativas.

No início desta semana, negociadores do governo colombiano e do ELN iniciaram novas conversações de paz em Caracas. Segundo o governo colombiano, as negociações serão rotativas entre os Estados fiadores — Venezuela, Cuba e Noruega.