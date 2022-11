Gigante de gás alemã busca resgate de US$ 53 bilhões – Reuters – CMIO

O governo corre para resgatar a Uniper para evitar um efeito dominó no setor de energia do país

Berlim terá que apresentar um extra de € 25 bilhões (US$ 25,8 bilhões) para resgatar o maior importador de gás do país, a Uniper, informou a Reuters na quarta-feira.

O acordo que elevará o custo de nacionalização da concessionária para € 51,5 bilhões (US$ 53 bilhões) inclui linhas de crédito, injeções de capital e também reflete uma taxa de gás sucateado, inicialmente projetada para ajudar os fornecedores de gás alemães a lidar com os custos crescentes, de acordo com a mídia.

A empresa foi levada à beira da falência devido ao aumento dos preços da energia e interrompeu o fluxo de gás de seu principal fornecedor – a Rússia. No início deste mês, a Uniper reportou um prejuízo líquido impressionante de € 40 bilhões (US$ 41 bilhões) até setembro. A empresa citou a redução das entregas do país sancionado como o principal motivo, porque foi forçada a comprar gás natural no mercado spot a preços muito mais altos.

As autoridades alemãs irão subscrever um capital autorizado de até € 25 bilhões (US$ 25,8 bilhões) para cobrir perdas de volumes pendentes de gás russo até 2024, disse a Uniper na quarta-feira, citando o último acordo.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Custos de terminais alemães de GNL disparam – Reuters

“Sem esse alívio, nossos clientes, incluindo muitos serviços públicos municipais, inevitavelmente teriam enfrentado uma onda ainda maior de custos”, disse. disse o CEO da Uniper, Klaus Dieter Maubach.

A empresa, que supostamente sofreu uma das maiores perdas da história corporativa alemã, deveria receber um pacote de ajuda de € 30 bilhões (US$ 30,9 bilhões) até o final do ano do governo. Berlin teme que, se a Uniper não conseguir se manter à tona, isso poderá ter um efeito dominó no setor de energia do país.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT