OCDE prevê como ‘choque de energia’ afetará a zona do euro – CMIO

O aumento dos preços da energia está afetando fortemente a economia mundial, especialmente na zona do euro, alertou a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) na terça-feira.

De acordo com seu relatório, a pior crise energética desde a década de 1970 desencadeará uma forte desaceleração em todo o mundo, com a zona do euro sendo a mais atingida.

A OCDE prevê que o crescimento econômico global desacelere de 3,1% este ano para 2,2% em 2023, antes de acelerar para 2,7% em 2024.

“Não estamos prevendo uma recessão, mas certamente estamos projetando um período de fraqueza pronunciada”, disse. O chefe da OCDE, Mathias Cormann, foi citado pela Reuters.

A economia da zona do euro de 19 países foi projetada para crescer 3,3% este ano, depois desacelerar para 0,5% em 2023, antes de se recuperar para expandir 1,4% em 2024. Isso é um pouco melhor do que nas perspectivas de setembro da OCDE, quando estimou um crescimento de 3,1%. este ano e 0,3% em 2023.

A OCDE prevê uma contração de 0,3% no próximo ano na potência da zona do euro, a Alemanha, cuja economia impulsionada pela indústria é altamente dependente das importações de energia da Rússia.

A economia francesa, que depende muito menos do gás e do petróleo russos, deverá crescer 0,6% no próximo ano. O crescimento da Itália é projetado em 0,2%, o que significa que várias contrações trimestrais são prováveis.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT