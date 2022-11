Rússia adverte que retirará suprimentos de petróleo para países com ‘teto de preço’ – CMIO

Nações que aderirem ao cartel de compradores não receberão petróleo de Moscou, insiste o Ministério das Relações Exteriores

Moscou embargará países que apóiam o limite de preço proposto pelo Grupo dos Sete (G7) para seu petróleo, alertou a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, na quinta-feira. A declaração foi repetida pelo porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

De acordo com relatos da mídia, os diplomatas da UE estão otimistas de que podem chegar a um acordo sobre um teto de preço para as exportações russas de petróleo, apesar das grandes divergências sobre o plano. Os embaixadores estão programados para mais conversas na noite de quinta-feira para continuar suas discussões, disseram fontes da Bloomberg.

“Dissemos repetidamente que a introdução do chamado teto de preço para o petróleo russo é uma medida antimercado, interrompe as cadeias de suprimentos e pode complicar significativamente a situação nos mercados globais de energia”, disse. Zakharova disse em um briefing na quinta-feira, acrescentando “A Federação Russa não planeja fornecer petróleo a países que se juntarão ao cartel de compradores.”

O G7 está considerando estabelecer um limite para o petróleo transportado pelo mar russo na faixa de US$ 65 a US$ 70 por barril. A medida deve entrar em vigor em 5 de dezembro, como parte das sanções introduzidas pelos EUA, União Europeia e seus aliados.

Se aprovado, impediria as corporações ocidentais de fornecer seguro, resseguro, corretagem e assistência financeira a navios carregados com petróleo russo, a menos que fosse vendido abaixo do preço acordado.













Zakharova observou que muitos países produtores de petróleo também se opõem a tal medida, apontando: “Eles simplesmente entendem que hoje, ao visar a Rússia por razões puramente econômicas, … [Western countries] pode aplicar [such a measure] para qualquer outro país”.

Ela enfatizou que “os ditames de preços minam o sistema de comércio mundial e criam um precedente perigoso não apenas no mercado de energia, mas também para o comércio internacional em geral.”

A medida visa impedir que a Rússia venda seu petróleo por um preço mais alto, já que os gigantes do transporte marítimo e dos seguros que lidam com o comércio de petróleo bruto estão localizados nos países ocidentais. No entanto, existe o risco de uma grave crise global de energia se a Rússia cortar o fornecimento e não está claro se o teto de preço terá impacto nas receitas de Moscou.

