Economia francesa em risco devido ao aumento dos preços do gás – ministro da energia – CMIO

O país pede uma solução de longo prazo e diz que o teto do preço do combustível terá pouco efeito

A França corre o risco de perder alguns de seus mercados e pode nunca mais recuperá-los devido à disparada dos preços do gás e às condições prejudiciais para a produção europeia que eles criam, disse a ministra de Energia do país, Agnes Pannier-Runacher, na quinta-feira.

Falando em uma reunião de emergência dos ministros de energia da UE, convocados em um esforço para decidir sobre como reduzir os preços da energia, ela criticou a proposta da Comissão Europeia de limitar o preço do gás, dizendo que teria pouco efeito sobre os preços disparados.

“Este [price cap] pode ser útil, mas não é uma reforma estrutural e não é uma resposta ao aumento dos preços do gás que a produção da UE está enfrentando e que está colocando nossa economia em risco”. ela disse.

O responsável sublinhou que os actuais preços do gás, cinco a dez vezes superiores aos de há dois anos, degradam a produção industrial francesa e apelou a uma “solução estrutural” para blindar a economia.

O limite de preço proposto apenas controlaria os custos em casos de emergência, mas, a longo prazo, pode atrapalhar o mercado, disse Pannier-Runacher, pedindo que medidas sejam implementadas para evitar a situação em que a França corre o risco de “perdendo parte de seus mercados, com todas as consequências que isso terá para produtores e empregos no setor”.

A iniciativa da Comissão Europeia atraiu críticas generalizadas, com alguns países argumentando que faltam salvaguardas suficientes, enquanto outros, como a ministra da energia espanhola, Teresa Ribera, até mesmo chamando-a de um “zombaria.”

A comissão propôs a introdução de um limite máximo quando os preços na bolsa TTF, a referência europeia do gás, atingirem 275 euros por megawatt-hora (onde a eletricidade é produzida a partir do gás) e quando os preços forem 58 euros (59,53 dólares) superiores ao preço de referência do GNL durante dez anos consecutivos dias de negociação dentro das duas semanas. Ambas as condições precisam ser atendidas para que o limite seja acionado.

