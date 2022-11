UE não chega a acordo sobre teto de preço do gás – Hungria – CMIO

Ministro das Relações Exteriores, Peter Szijjarto, diz que a medida é vista por muitos como uma intervenção equivocada no mercado de gás natural

Os países da UE não conseguiram chegar a um acordo sobre a imposição de um teto de preço para o gás natural após uma reunião do Conselho de Ministros de Energia, disse o ministro das Relações Exteriores húngaro, Peter Szijjarto, na quinta-feira.

Os ministros do bloco vão aprofundar a medida proposta em reunião extraordinária marcada para 13 de dezembro, dois dias antes da Cúpula dos líderes europeus.

“Iniciamos hoje as negociações sobre a introdução de um teto no preço do gás. Posso dizer que são propostas ruins, que também ameaçam a segurança energética da Europa”, disse Szijjarto.

“Na reunião não foi tomada nenhuma decisão que pudesse ir ao encontro dos objetivos da Comissão Europeia”, o ministro afirmou, acrescentando que a maioria dos estados membros, incluindo a Hungria, vê tal passo como uma intervenção equivocada com o trabalho do mercado de gás natural.

Szijjarto enfatizou que a Hungria, que depende fortemente das importações de energia da Rússia, planeja buscar isenções de qualquer teto de preços da UE para petróleo e gás fornecidos sob contratos de longo prazo.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

UE dividida sobre o teto do preço do gás – CNBC

A UE propôs a introdução de um limite quando os preços na bolsa TTF, a referência de gás da Europa, atingirem € 275 por megawatt/hora e quando os preços forem € 58 (US$ 59,53) superiores ao preço de referência do GNL por dez dias consecutivos de negociação nas duas semanas. Ambas as condições precisam ser atendidas para que o limite seja acionado.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT