Estônia avisa que vetará o preço máximo da UE para o petróleo russo – CMIO

O limite proposto de US$ 65 a US$ 70 por barril foi chamado de “muito generoso” para Moscou pela Polônia e pelos países bálticos.

Um teto de preço para o petróleo russo proposto pela Comissão Europeia é muito alto e pode ser bloqueado pela Estônia, disse o ministro das Relações Exteriores, Urmas Reinsalu, na quinta-feira, conforme citado pela emissora estatal estoniana ERR.

A proposta de Bruxelas de estabelecer um limite entre US$ 65 e US$ 70 por barril para o petróleo russo transportado pelo mar é insuficiente, afirmou ele, argumentando que Moscou geraria receita demais a esse preço.

“A Estônia acha que a ambição do horizonte de preços é muito baixa, considerando que a UE também não conseguiu chegar a um acordo sobre um nono pacote de sanções. O limite parece alto demais”, Reinsalu disse em uma coletiva de imprensa do governo, acrescentando que as discussões estão em andamento.

Mais cedo, o chefe de energia da UE, Kadri Simson, confirmou que os membros do bloco não conseguiram chegar a um acordo sobre o teto do preço do petróleo russo, mas disse que as negociações continuariam.













O alerta da Estônia veio depois que os líderes da UE já haviam atenuado o limite proposto, enfraquecendo algumas provisões de transporte marítimo e atrasando a implementação da medida. De acordo com o plano atualizado visto pela Bloomberg, um período de carência se aplicaria ao petróleo carregado antes de 5 de dezembro, quando as sanções relacionadas ao petróleo entram em vigor, e descarregado até 19 de janeiro.

Se aprovada, a medida proibiria as empresas ocidentais de fornecer seguros, corretagem ou assistência financeira a navios carregados com petróleo russo, a menos que a carga seja comprada abaixo de um preço acordado. Espera-se que o limite de preço permita que a produção russa permaneça nos níveis pré-sanções, mas reduza a receita do petróleo do país.

A proposta teria sido rejeitada pela Polônia junto com todos os três Estados Bálticos, que chamaram o limite “muito generoso” para a Rússia e pressionou para que o preço máximo fosse imposto em $ 30 por barril. Enquanto isso, nações com grandes indústrias de navegação, como Grécia e Malta, insistiram que o limite não deveria ser inferior a US$ 70.

Na quinta-feira, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que Moscou embargaria as nações que apóiam o limite de preço proposto para seu petróleo.

