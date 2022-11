Regulador do Reino Unido aumenta o teto do preço da eletricidade – CMIO

As contas anuais de energia para residências britânicas atingiriam cerca de US$ 5.200 sem o suporte de emergência, de acordo com a Ofgem

O regulador de energia britânico Ofgem anunciou planos de aumentar seu limite de preço para contas médias de energia doméstica em quase 21%, para £ 4.279 (US$ 5.172) por ano, de janeiro a março de 2023.

A Ofgem disse que o limite, que atualmente está sendo ajustado trimestralmente, aumentará em £ 730 nos três meses a partir do início de 2023. O aumento ocorreu antes do congelamento do governo em £ 2.500 até abril.

“Não há nenhuma ação imediata para os consumidores tomarem como resultado do anúncio de hoje”, disse o regulador.

O anúncio significa que a intervenção de emergência de Londres para limitar as contas de energia economizará para uma família média cerca de £ 1.779 anualmente em comparação com o que teria que pagar sem o limite.

A garantia de preço apoiada pelo governo, destinada a proteger as famílias contra o mais recente choque econômico relacionado às sanções anti-Rússia, ocorre quando o Reino Unido enfrenta o que se projeta ser uma recessão prolongada.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Dívida do Reino Unido sobe devido a medidas de apoio à energia

Apesar do limite garantido pelo governo, um limite anual de £ 2.500 é quase o dobro do valor pago pelas famílias em 2021. As contas domésticas médias eram limitadas a £ 1.277 há um ano, sob o limite de preço da Ofgem. Espera-se que a garantia de preço de energia (EPG) do governo aumente para uma média de £ 3.000 por ano de 1º de abril até o final de março de 2024.

Espera-se que o EPG custe ao governo até £ 42 bilhões, de acordo com analistas da Cornwall Insight, conforme citado pelo The Guardian. A consultoria espera que o limite da Ofgem seja reduzido para £ 3.921 a partir de abril e depois para cerca de £ 3.400 nos últimos seis meses de 2023.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT