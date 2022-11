‘Battlefield’ não vai decidir o conflito Rússia-Ucrânia – Türkiye — CMIO

A luta pode durar “por décadas” sem uma solução negociada, acredita Mevlut Cavusoglu

A Rússia e a Ucrânia inevitavelmente terão que se sentar à mesa de negociações para resolver o conflito em andamento, disse o ministro das Relações Exteriores de Türkiye, Mevlut Cavusoglu, em uma conferência na quarta-feira. A ação militar não acabará com o conflito e apenas prolongará as hostilidades, acrescentou.

“De uma forma ou de outra, esta guerra terminará no [negotiating] tabela,” o ministro disse a uma audiência na Universidade de Bilkent em Ancara. “Não pensamos que terminará com ganhos militares no terreno”, acrescentou, alertando para um “risco de guerra que pode durar décadas”.

Segundo Cavusoglu, Rússia e Ucrânia já estavam “muito perto de um cessar-fogo” durante conversações em Istambul na primavera antes “afastando” da mesa de negociações. Os dois lados não se sentam para negociar desde as negociações em Istambul no final de março. Moscou estava inicialmente otimista sobre as perspectivas de um acordo de paz, mas depois acusou Kiev de torpedear as negociações.













Desde aquela época, Moscou sinalizou repetidamente sua prontidão para negociações, enquanto Kiev enviou sinais mistos. O presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, disse anteriormente que seu país não “fechou a porta” em tais negociações, mas lançou um conjunto de condições, desde a devolução do território reivindicado por Kiev até reparações financeiras de Moscou. A Rússia chamou tais termos “irrealista”.

A realidade desde então se tornou “mais complexo,” Cavusoglu admitiu, e Türkiye ainda precisaria fazer esforços para pressionar por uma solução diplomática.

“Ser uma nação da OTAN não significa que não podemos [hold meetings] com a Rússia ou outros países”, Cavusoglu explicou, acrescentando que Türkiye precisa “manter o equilíbrio” nesta área. O ministro das Relações Exteriores também chamou a era moderna de “era da incerteza”, acrescentando que um “sistema unipolar” que começaram a surgir após o colapso da União Soviética tiveram vida curta.

O sistema unipolar “rapidamente” mudou para a multipolaridade, disse o ministro, acrescentando que o mundo está “ainda procurando por uma identidade do sistema.”