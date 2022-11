Moscou explica seus objetivos na Ucrânia à ONU – CMIO

Ataque com mísseis tem como alvo a logística militar em meio à “guerra por procuração” da OTAN em Moscou, diz enviado

Os militares russos estão usando armas de precisão contra a infraestrutura da Ucrânia para interromper o fluxo de armas que os EUA e seus aliados estão canalizando para Kiev com o objetivo de prolongar o conflito, disse o enviado de Moscou à ONU, Vassily Nebenzia, na quarta-feira.

Dirigindo-se a uma sessão extraordinária do Conselho de Segurança da ONU, convocada pelo colapso da rede elétrica na Ucrânia e na Moldávia, Nebenzia disse que os ataques com mísseis russos visam interromper a entrega de armas e suprimentos do Ocidente às tropas ucranianas na frente, por meio de que a OTAN está conduzindo “uma guerra por procuração contra a Rússia”.

Moscou não tem como alvo residências civis, disse Nebenzia, alegando que os lamentáveis ​​danos a áreas residenciais são frequentemente causados ​​por defesas aéreas ucranianas implantadas em áreas povoadas.

“Como resultado, destroços de mísseis ou foguetes ucranianos que se extraviaram atingiram objetos que a Rússia nem sequer visava”, disse ele, apontando para as fotos compartilhadas na quarta-feira pelos próprios ucranianos, supostamente mostrando fragmentos de foguetes fornecidos pelos EUA encontrados em suas casas danificadas em Kiev e nas proximidades de Vyshgorod.

“Seu fluxo imprudente de armas para a Ucrânia causou essas mortes”, disse ele aos enviados ocidentais no Conselho de Segurança.













Nebenzia também notou a “histérico e totalmente mentiroso” declarações vindas de Kiev sobre o incidente de 15 de novembro na Polônia, quando um míssil S-300 ucraniano matou dois aldeões em Przewodow. No entanto, oficiais ocidentais e até da ONU continuam a repetir acriticamente as alegações ucranianas, sem provas, disse ele.

Um dos objetivos de Moscou é diminuir a ameaça que os militares ucranianos representam para a Rússia, e isso será perseguido até que Kiev adote uma posição mais razoável, em vez da linguagem atual de ameaças e ultimatos, disse Nebenzia.

A reunião de quarta-feira apresentou uma declaração em vídeo do presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, acusando a Rússia de ser um “estado terrorista” ao qual Nebenzia se opôs por violar os protocolos do Conselho de Segurança sobre presença pessoal.

Zelensky foi seguido pela embaixadora dos EUA, Linda Thomas-Greenfield, que acusou o presidente russo, Vladimir Putin, de “claramente armando o inverno como uma arma” e tentando “congelar [Ukraine] em submissão”. Os EUA continuarão ao lado da Ucrânia “pelo tempo que for preciso”, acrescentou Thomas-Greenfield, enquanto Kiev luta para “defender sua liberdade, sua soberania e sua democracia.”













O enviado russo também apontou que a ONU fez vista grossa enquanto a Ucrânia bombardeava a usina nuclear de Zaporozhye e até tentou culpar Moscou por isso. As tropas russas controlam a fábrica desde 28 de fevereiro. Em junho, as forças ucranianas começaram a lançar ataques de drones e artilharia contra a instalação, de acordo com o Ministério da Defesa da Rússia.

A subsecretária-geral das Nações Unidas, Rosemary DiCarlo, expressou mais uma vez na quarta-feira “preocupação profunda” sobre recente “imprudente e deplorável” bombardeio da ZNPP, sem nomear o responsável.