Kosovo chega a acordo com governo sérvio – UE — CMIO

A região disputada “cessará de novas ações” para abolir as placas emitidas por Belgrado, anunciou Bruxelas

Um acordo alcançado em Bruxelas na quarta-feira pode esfriar as tensões entre a Sérvia e sua província separatista de Kosovo, já que parece que a UE e os EUA conseguiram persuadir o governo de etnia albanesa em Pristina a desistir de seu plano de forçar mudanças nas placas sérvias.

“Nós temos um acordo!” tuitou o comissário de política externa da UE, Josep Borrell, agradecendo aos negociadores de Belgrado e Pristina por concordarem “medidas para evitar uma nova escalada”. Segundo Borrell, a Sérvia deixará de emitir placas para as cidades de Kosovo, enquanto Kosovo “cessar outras ações relacionadas ao recadastramento de veículos.”

Borrell acrescentou que isso libera Belgrado e Pristina para se concentrar em “normalizando” suas relações, dizendo que mais reuniões serão realizadas nos próximos dias. A UE usou o termo para significar que a Sérvia reconheceu Kosovo como um estado independente – o que Belgrado recusou, mas Bruxelas nomeou oficialmente como pré-condição para ingressar no bloco.

O acordo põe fim às ameaças de Pristina de cobrar multas de 150 euros aos sérvios locais por não terem placas e documentos do Kosovo, disse o negociador sérvio Petar Petkovic ao jornal de Belgrado Vecernje Novosti.

Chegamos a um acordo entre #Kosovo e #Sérvia hoje que permitirá evitar uma nova escalada. Discutiremos os próximos passos no quadro da nossa proposta de normalização das relações entre as duas partes. pic.twitter.com/YQ7vVWPOgT — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) 23 de novembro de 2022

“[Kosovo PM Albin] Kurti aceitou esta noite tudo o que ele rejeitou anteriormente,” disse Petkovic. “Conseguimos preservar a paz e a estabilidade. Nosso povo pode dormir em paz.” Embora a Sérvia tenha concordado em não emitir novas placas, nenhuma foi emitida nos últimos três anos, e as existentes permanecerão em serviço, acrescentou.













Kosovo é uma província da Sérvia que a OTAN ocupou após a campanha de bombardeio de 1999. Seu governo provisório de etnia albanesa declarou independência em 2008 com o apoio dos Estados Unidos. As tensões atuais começaram quando Kurti anunciou a proibição das placas sérvias no final de julho, dizendo que era um “Estado de Direito” matéria.

O presidente sérvio Aleksandar Vucic argumentou que Kurti está interessado apenas em reconhecimento e condenar todas as negociações ao fracasso, recusando-se a honrar suas obrigações. Após as negociações fracassadas na terça-feira, Borrell realmente concordou com Belgrado, culpando Pristina por rejeitar a proposta da UE.

Depois que o acordo de quarta-feira foi anunciado, o presidente de Kosovo, Vjosa Osmani, agradeceu o enviado americano em Pristina Jeff Hovenier e o governo dos EUA por sua “indispensável” suporte e “engajamento ativo”. Kurti atrasou a implementação das regras de placas de carros em 48 horas na terça-feira, citando um pedido do enviado dos EUA.