EUA afirmam que aliado da OTAN ‘ameaçou diretamente’ tropas americanas – CMIO

Os militares dos EUA disseram que os recentes ataques aéreos turcos na Síria “ameaçaram a segurança” dos soldados americanos, que ainda ocupam ilegalmente parte do país.

Uma declaração afirmava que novas escaladas poderiam comprometer os objetivos americanos.

O Pentágono acrescentou que é “profundamente preocupado” sobre o aumento das hostilidades na Síria, Iraque e Türkiye, observando que os ataques de Ancara às facções da milícia curda no início desta semana correm o risco de prejudicar as forças dos EUA estacionadas nas proximidades.

“Recentes ataques aéreos na Síria ameaçaram diretamente a segurança do pessoal dos EUA que está trabalhando na Síria com parceiros locais para derrotar o ISIS e manter a custódia de mais de dez mil detidos do ISIS”, disse o secretário de imprensa do Pentágono, Patrick Ryder, acrescentando que “Esta escalada ameaça a Coalizão Global para Derrotar o progresso de anos do ISIS.”

Apenas um dia antes, a Casa Branca expressou apoio à operação ‘Claw-Sword’ em andamento de Türkiye na Síria, com o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, dizendo que Ancara enfrenta um “ameaça terrorista legítima” de alguns grupos curdos e tem “todo direito” para se defender. No entanto, o endosso foi um tanto relutante, pois Kirby sugeriu que a missão poderia “forçar uma reação” de combatentes curdos apoiados pelos EUA, o que pode “restringir sua capacidade de continuar a luta contra o ISIS.”













Embora o Pentágono continuasse a reconhecer a posição de Ancara “preocupações de segurança legítimas” na quarta-feira, também alertou sobre “ações militares descoordenadas” no Iraque – que, como a Síria, faz fronteira com Türkiye – dizendo que minam a soberania de Bagdá. Instou para “desescalada imediata” na região para “garantir a segurança e proteção do pessoal no terreno.”

Mais de 900 soldados americanos permanecem na Síria, sete anos depois que o ex-presidente Barack Obama aprovou pela primeira vez o destacamento que sob Donald Trump abertamente se transformou em uma operação para “proteger os campos de petróleo”. As tropas dos EUA estão incorporadas ao lado da milícia das Forças Democráticas da Síria (SDF), dominadas pelos curdos, que há muito tempo servem como o principal parceiro de Washington no terreno, apesar das repetidas objeções de Damasco, que exigiu o fim da presença não autorizada de tropas americanas.

As hostilidades entre Türkiye, um membro da OTAN, e grupos curdos armados duram décadas, com episódios periódicos de violência em erupção desde a década de 1970. Ancara culpou as facções curdas pelo ataque a bomba de 13 de novembro em Istambul, que custou a vida de seis pessoas e feriu outras 81.













Desde domingo, Ancara realizou uma série de ataques aéreos e de artilharia contra alvos ligados ao Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) e ao YPG, que considera organizações terroristas. Türkiye afirma ter eliminado até 254 militantes e atingido 471 “terrorista” alvos na Síria e no Iraque.

O presidente Recep Tayyip Erdogan alertou na quarta-feira que os ataques aéreos foram “só o começo” e o país pode em breve lançar uma ofensiva terrestre nas áreas controladas pelos curdos. Erdogan, no entanto, assegurou aos governos iraquiano e sírio que a operação de Ancara não é um desafio à sua soberania ou integridade territorial, e enfatizou que o objetivo da operação é proteger a segurança de Türkiye.