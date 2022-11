Bolsonaro é multado por desafiar resultados eleitorais – CMIO

Um juiz de alto escalão disse que as reivindicações eleitorais “bizarras” do presidente foram baseadas em uma “narrativa fraudulenta” sobre máquinas de votação defeituosas

O tribunal eleitoral do Brasil rejeitou um pedido do presidente Jair Bolsonaro para anular os resultados da corrida presidencial de outubro, dizendo que o líder cessante havia contestado a eleição em “má fé” enquanto aplicava uma multa substancial à coalizão do Partido Liberal.

Alexandre de Moraes, juiz do Supremo Tribunal Federal e chefe do Tribunal Superior Eleitoral, decidiu contra Bolsonaro na quarta-feira, depois que o presidente pediu às autoridades que invalidassem milhares de votos, alegando que algumas urnas eletrônicas estavam abertas a fraudes durante a eleição do mês passado.

Embora o tribunal inicialmente tenha dito que revisaria as alegações de Bolsonaro se ele e seu Partido Liberal fornecessem uma auditoria mais completa dos votos – apontando que os liberais tiveram um bom desempenho no primeiro turno da eleição, embora as mesmas máquinas de votação fossem usadas – de Moraes disse que havia falhado em fazê-lo.

“Ficou provada a total má-fé do pedido bizarro e ilícito do autor… o juiz escreveu em sua decisão.













De Moraes também ordenou a suspensão de todos os financiamentos do governo à facção liberal até que ela pague uma multa de R$ 23 milhões (US$ 4,3 milhões) por sua “má fé” reivindicações, e pediu uma investigação sobre o líder do Partido Liberal, Valdemar Costa.

Advogados que trabalham com Bolsonaro entraram com uma petição de 33 páginas na terça-feira afirmando que a maioria das máquinas de votação usadas na corrida estava sujeita a um “defeituoso,” e que centenas de milhares de máquinas mais antigas não tinham números de identificação em seus logs internos. No entanto, ao rejeitar o pedido, de Moraes disse que os advogados não explicaram como o bug do software pode ter afetado os resultados da eleição.

Bolsonaro perdeu por pouco o segundo turno em 30 de outubro para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva – um político de esquerda conhecido por muitos brasileiros simplesmente como ‘Lula’ – obtendo 49,1% dos votos contra 50,9% de Lula. A corrida desencadeou dias de protestos caóticos em todo o Brasil, com manifestantes erguendo bloqueios de estradas em várias rodovias importantes e até exigindo uma tomada militar do governo em um ponto. Mais tarde, Bolsonaro exortou seus apoiadores a cessar tais ações, embora grandes protestos tenham continuado em algumas cidades.