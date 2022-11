China bate recorde de casos diários de Covid-19 — CMIO

Quase 31.500 pessoas foram diagnosticadas com a doença na quarta-feira, segundo dados oficiais

A China registrou na quarta-feira seu maior número de infecções diárias por coronavírus desde o início da pandemia, há quase três anos, mostraram dados oficiais.

O país registou 31.444 novos casos da doença a 23 de novembro, dos quais 3.927 sintomáticos e 27.517 assintomáticos, anunciou esta quinta-feira a Direcção Nacional de Saúde.

Os números superaram o recorde anterior de infecção de 24 horas, estabelecido em 13 de abril, que totalizou 29.317 casos.

Pequim segue uma política estrita de Covid zero desde o primeiro surto da doença na cidade de Wuhan no final de 2019, com bloqueios rígidos e testes generalizados, o que significa que o número atual de infecções ainda é baixo em comparação com muitos outros países.

A maior taxa de infecção de todos os tempos foi registrada pelos EUA – o país mais atingido pela pandemia – com 1,35 milhão de novos casos em um único dia de janeiro.

A China relaxou algumas das regras destinadas a combater o vírus no início de novembro, facilitando os requisitos de quarentena para quem entra no país e simplificando um sistema para designar áreas de alto risco.

No entanto, o aumento do número de casos em cidades como Pequim, Xangai e Guangzhou levou as autoridades a endurecer as restrições.

Na capital, as pessoas agora exigem um resultado negativo do teste de PCR, com menos de 48 horas, para poder entrar em shoppings, hotéis, prédios do governo e outras áreas públicas. As escolas em Pequim também passaram a ter aulas online, de acordo com as autoridades locais.