A Coreia do Sul corre o risco de exacerbar as tensões na região ao seguir de perto os EUA, disse Kim Yo-jong, irmã do líder norte-coreano Kim Jong-un e um alto funcionário do governo, na quinta-feira. Ela criticou o presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol e seu governo, chamando-os de “idiotas” por sinalizar que Seul poderia impor novas sanções ao Norte.

“Assim que os EUA falaram sobre suas ‘sanções independentes’ contra a RPDC, a Coreia do Sul repetiu o que o primeiro disse”, Kim observou, de acordo com um comunicado divulgado pela agência de notícias estatal KCNA. Ela ainda denunciou a Coreia do Sul como “um cão fiel e fantoche dos EUA.”

O discurso veio depois que o Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Sul disse que estava considerando a imposição de sanções adicionais em resposta a uma enxurrada de projéteis e mísseis balísticos disparados por Pyongyang durante exercícios militares, de acordo com a agência de notícias Yonhap de Seul.

“Se eles pensam que podem escapar da atual situação perigosa por meio de ‘sanções’, devem ser realmente idiotas, pois não sabem como viver em paz e conforto”, disse. Kim disse.

Eu me pergunto por que o povo sul-coreano ainda permanece um espectador passivo de tais atos do governo de Yoon Suk-yeol e outros idiotas que continuam criando a situação perigosa.

Kim alertou que mais restrições a Pyongyang “acrescentar combustível à hostilidade deste último” e servir “como um laço” para Washington e Seul.

As autoridades sul-coreanas, juntamente com os EUA e o Japão, acusaram a Coreia do Norte de alimentar as tensões na região. Rosemary DiCarlo, a principal autoridade de paz da ONU, descreveu os lançamentos como “atividades alarmantes” na segunda-feira.

A escalada ocorreu durante vários exercícios militares conjuntos entre EUA e Coreia do Sul, que Pyongyang considerou uma ameaça à sua segurança. A Força Aérea dos EUA reimplantou bombardeiros estratégicos B-1B Lancer para a Península Coreana no sábado, enquanto caças a jato sul-coreanos praticavam o ataque a lançadores de mísseis norte-coreanos.