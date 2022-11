Suíça decide sobre entrega de armas para Rússia e Ucrânia – CMIO

O debate se alastrou na nação alpina sobre como seu alinhamento com a UE, em apoio a Kiev, afeta a neutralidade

A Suíça proibiu as exportações de armas para a Rússia, uma medida que também será parcialmente aplicável à Ucrânia, anunciou a Secretaria de Estado para Assuntos Econômicos (SECO) na quarta-feira.

Citou a neutralidade tradicional da nação. No entanto, as autoridades não esclareceram quais restrições parciais foram impostas a Kiev.

Em comunicado, o ministério disse que Berna aderiu ao mais recente pacote de sanções da UE contra Moscou, adotado pelo bloco no início de outubro.

Além dessas restrições, a Suíça impôs à Rússia um embargo de armas, que “está sendo parcialmente estendido à Ucrânia por razões de neutralidade suíça.” Os embargos de armas foram impostos com base nas leis suíças de controle de bens e materiais de guerra, mas agora as medidas foram “explicitamente incluído no regulamento em conexão com a situação na Ucrânia”, dizia a declaração SECO.

O oitavo pacote de sanções da UE inclui uma base legal para impor um teto de preço ao petróleo russo, bem como restrições a produtos siderúrgicos, produtos aeroespaciais e outros itens, que são economicamente importantes para a Rússia.













O princípio da neutralidade é um dos pilares da política externa da Suíça, o que significa que ela não pode se envolver em um conflito e não pode apoiar militarmente nenhum lado. Na semana passada, portanto, o presidente suíço Ignazio Cassis sinalizou que seu país não enviaria armas para a Ucrânia ou participaria direta ou indiretamente de conflitos armados, apesar da pressão externa.

No entanto, enquanto em junho as autoridades do país se recusaram a permitir que países terceiros entregassem materiais de guerra de origem suíça a Kiev, eles disseram que embarques de equipamentos militares contendo peças de fabricação suíça para empresas de armamento europeias “deve permanecer possível”, mesmo que possam acabar na Ucrânia.

Em agosto, a Rússia disse que, depois que a Suíça aderiu às sanções anti-Rússia, “havia perdido sua neutralidade”, o que torna o país alpino impróprio para atuar como mediador representando os interesses diplomáticos da Ucrânia na Rússia.

Em outubro, o Conselho Federal Suíço, no entanto, insistiu que Berna não havia rompido com sua tradição neutra ao impor sanções à Rússia, argumentando que as restrições estavam de acordo com a política de longa data do país.