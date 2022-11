Reino Unido falhou no Afeganistão – cão de guarda – CMIO

A Grã-Bretanha subjugou seus programas de ajuda multibilionários aos objetivos militares dos EUA e ficou atolada em corrupção e criminalidade, afirma um relatório

Apesar de gastar quase £ 3,5 bilhões (US$ 4,23 bilhões) em ajuda ao longo de duas décadas na tentativa de construir um estado funcional no Afeganistão, a Grã-Bretanha falhou em atingir seus objetivos, descobriu um órgão de vigilância do governo em um relatório contundente. Um erro fundamental foi priorizar a mudança dos objetivos militares dos EUA em detrimento dos esforços de estabilização.

A revisão foi divulgada na quinta-feira pela Comissão Independente para o Impacto da Ajuda (ICAI). Ele concedeu ao esforço do Afeganistão a segunda pior pontuação vermelho-âmbar em seu sistema de quatro graus, baseado em “objetivos irrealistas, abordagens falhas e evidências limitadas de progresso em direção a seus objetivos estratégicos.” O documento cobriu o período de 2014 até a queda de Cabul para o Talibã em agosto de 2021.

O cão de guarda apontou o dedo para o papel dominante desempenhado pelos EUA no Afeganistão e a escolha do Reino Unido de colocar as relações transatlânticas à frente das dúvidas que tinha sobre as políticas de Washington.

“Os EUA decidiram em um estágio inicial excluir o Talibã do processo político e, em vez disso, buscar uma vitória militar sobre eles”, disse. o ICAI escreveu. “Como resultado, o projeto de construção do Estado não se baseou em um amplo acordo político para torná-lo legítimo entre as elites afegãs e o público afegão, de cujo apoio dependia.”













Entre outras coisas, o Reino Unido prometeu co-financiar a Polícia Nacional do Afeganistão (ANP). Houve relatos de peculato generalizado e outras formas de corrupção, bem como brutalidade policial, detenção arbitrária, tortura e execuções extrajudiciais pela ANP, observou o relatório. Financiar a força pode ter fornecido alguma proteção contra incursões do Talibã, mas “a ANP não desenvolveu um papel substancial de policiamento civil.”

“Encontramos evidências de várias tentativas de altos escalões de encerrar o apoio, que foram rejeitadas nos níveis mais altos do governo do Reino Unido”, disse. disse o ICAI.

O Reino Unido conseguiu algumas mudanças positivas ao melhorar o acesso aos cuidados de saúde, promover o desenvolvimento agrícola e, particularmente, nos direitos das mulheres, reconheceu o relatório. Existe a preocupação de que grande parte do progresso seja revertido sob o domínio do Talibã, mas alguns especialistas entrevistados “estavam cautelosamente otimistas de que os esforços … ajudaram a criar uma pressão duradoura para a mudança social.”

No entanto, os programas de ajuda sofriam de vários outros problemas, de acordo com a revisão. Eles incluem a dependência de instituições paralelas compostas por consultores, a captura do governo central em Cabul por interesses corruptos da elite, a dependência esmagadora do Afeganistão na ajuda externa e o envolvimento limitado com os líderes locais.

O ICAI espera que o governo responda às suas críticas em janeiro de 2023.