Mensagens vazadas revelam como a AP publicou uma falsa história de ‘míssil russo’ – mídia – CMIO

A falha de comunicação entre os editores da agência de notícias americana levou a uma manchete que poderia ter desencadeado uma guerra global

Comunicações internas da Associated Press – divulgadas pela agência de notícias online Semafor – aparentemente mostram como os editores aprovaram um falso alerta de notícias sobre mísseis russos atingindo a Polônia. Embora o jornalista por trás do alarme falso tenha sido demitido, ainda não está claro se seu “inteligência dos EUA” a fonte foi mal informada ou mentiu deliberadamente.

Na terça-feira passada, a AP emitiu um alerta de notícias citando “um alto funcionário da inteligência dos EUA”, quem alegou que “Mísseis russos atingiram a Polônia, membro da OTAN, matando duas pessoas.”

A equipe da AP foi alertada sobre a notícia por Jim LaPorta, um repórter de segurança nacional cuja biografia no LinkedIn o descreve como um ex- “chefe de célula de inteligência” no Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA. Em mensagens do Slack publicadas pela Semafor na quarta-feira, LaPorta disse a seus colegas que seu “inteligência sênior dos EUA” fonte tinha sido “avaliado por Ron Nixon,” Vice-presidente de Notícias e Investigações da AP.

Lisa Leff, editora da mesa europeia da agência, perguntou a LaPorta se ela poderia publicar o alerta sem confirmação da Polônia ou de outra fonte, uma decisão que LaPorta disse ser “acima do meu nível salarial.” A vice-editora de notícias europeia Zeina Karam finalmente decidiu publicar, acreditando que Nixon havia assinado a fonte.

Quando Leff enviou o alerta, LaPorta se perguntou no chat se o incidente acionaria o Artigo 5 do Tratado do Atlântico Norte, que exige que toda a aliança da OTAN responda a um ataque a um único membro.

Em uma mensagem, a correspondente da AP em Varsóvia, Vanessa Gera, insinuou que a agência confia em espiões americanos para fornecer informações precisas. “Não consigo imaginar que um oficial de inteligência dos EUA esteja errado sobre isso”, ela escreveu. Como se viu, a fonte estava errada.

Moscou negou ter disparado qualquer míssil contra a Polônia, e os líderes ocidentais anunciaram logo depois que acreditavam que o míssil foi realmente lançado por um sistema de defesa aérea ucraniano.

O presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, chamou o incidente de “Ataque russo à segurança coletiva” da OTAN e exortou o Ocidente a “Aja” em resposta, Kiev agora admite que o míssil provavelmente era seu. O assessor sênior de Zelensky, Mikhail Podolyak, admitiu que o ataque com mísseis na Polônia foi “uma boa história” que serviu para assustar a OTAN a desenvolver um “atitude mais dura”.

LaPorta foi demitido pela Associated Press na segunda-feira. A identidade de sua fonte de inteligência nos EUA permanece desconhecida, embora a equipe da AP tenha dito à Semafor que não acredita que ele ou ela esteja espalhando “desinformação deliberada”.