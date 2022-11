Robôs policiais podem obter licença para matar em San Francisco – CMIO

Os policiais terão permissão para usar seus veículos não tripulados contra alvos humanos se uma proposta local for bem-sucedida

O Departamento de Polícia de São Francisco está buscando permissão para implantar robôs letais contra suspeitos humanos, de acordo com uma proposta de política enviada às autoridades da cidade. Embora os robôs do SFPD sejam projetados principalmente para eliminação de bombas e vigilância, a polícia diz que eles podem ser usados ​​como último recurso. “opção de força mortal.”

Em um documento que define como o SFPD planeja usar todo o seu equipamento de estilo militar, o departamento escreveu que “Os robôs só serão usados ​​como uma opção de força letal quando o risco de perda de vida para membros do público ou oficiais for iminente e superar qualquer outra opção de força disponível para o SFPD.”

Os supervisores da cidade discordaram da proposta, inserindo uma linha afirmando que “robôs não devem ser usados ​​como uso de força contra qualquer pessoa.” No entanto, quando os documentos voltaram para o SFPD para revisão, os policiais riscaram a linha e devolveram o texto à sua versão original.













Os documentos foram publicados na terça-feira pelo Mission Local, um site de notícias com sede em São Francisco. Aaron Peskin, que preside o Comitê de Regras do Conselho de Supervisores de São Francisco, disse ao site que, embora tenha inserido a linha que proíbe a força letal, acabou por aprovar as mudanças do departamento de polícia, como “Pode haver cenários em que o emprego de força letal seja a única opção.”

Todo o conselho votará a política na próxima terça-feira. No mês passado, a polícia da vizinha Oakland removeu a linguagem de um documento semelhante que daria a eles permissão para usar robôs para matar suspeitos. Departamentos de polícia em todo o estado da Califórnia estão enviando documentos de política semelhantes para suas cidades, já que uma lei estadual aprovada no ano passado exige que eles relatem seus estoques de armas militares e estabeleçam as situações em que podem ser usadas.

De acordo com os documentos, o SFPD possui 17 robôs que podem ser usados ​​para entrar em edifícios, manusear materiais perigosos, detonar dispositivos explosivos ou inspecionar áreas inacessíveis. Nenhum desses dispositivos foi projetado para matar, mas o Departamento de Polícia de Dallas amarrou explosivos plásticos a um bot de eliminação de bombas em 2016 para matar um atirador que havia assassinado cinco policiais. O SFPD tem atualmente o mesmo robô – o Remotec F5A – em seu arsenal.