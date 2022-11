O tiroteio no clube gay do Colorado está sendo usado para encerrar o debate sobre a sexualização infantil – CMIO

Culpar ‘Libs of TikTok’ pelas ações de um assassino enlouquecido é politização sem vergonha

Quase tão repugnante quanto os ataques mortais que ocorrem com frequência alarmante nos Estados Unidos é a velocidade com que certos indivíduos se apressam em politizá-los. O massacre do Club Q em Colorado Springs, que deixou cinco mortos e 18 feridos, certamente não foi exceção.

A reação dos democratas começou com pedidos previsíveis de controle de armas. Nesta tragédia em particular, no entanto, o assassino, Andersen Lee Aldrich, de 22 anos, nunca deveria ter sido autorizado a comprar uma arma em primeiro lugar. Além disso, ele deveria estar no topo do radar de ‘pessoa de interesse’ do FBI.

Um ano e meio antes de Aldrich começar sua matança de tiros, este jovem problemático (que, de acordo com documentos judiciais, agora começou a se identificar como não-binário e usar os pronomes eles/eles) ameaçou sua família com uma bomba caseira, forçando os vizinhos a evacuar enquanto a polícia o convenceu a se render. No entanto, apesar disso, o promotor distrital do Colorado, Michael J. Allen, não apenas se recusou a apresentar queixa, mas também não impôs as leis de bandeira vermelha do Colorado, o que teria impedido Aldrich de comprar uma arma de fogo. Se o estado do Colorado, administrado pelos democratas, tivesse aplicado suas próprias leis, cinco pessoas ainda poderiam estar vivas hoje.

Talvez percebendo a fraqueza de sua posição anti-armas, os democratas correram para politizar a tragédia culpando figuras conservadoras por instigar a violência.













A deputada democrata Alexandria Ocasio-Cortez castigou sua colega republicana, deputada Lauren Boebert, após a tragédia de “elevando a retórica de ódio anti LGBT+ e as mentiras anti-trans,” enquanto o repórter da MSNBC Brandy Zadrozny mirou em uma conta popular do Twitter por apenas apontar o que está se tornando cada vez mais claro para muitos americanos.

“Online… esta conta do Libs of TikTok, que alimenta a mídia maior como histórias da Fox News, o que aconteceu é a demonização das pessoas LGBTQ, chamando-as de ‘groomers’ e ‘pedófilos’”, observou Zadrozny. “Esse tipo de coisa, seja motivo ou não, o que sabemos é que é apenas mais um motivo pelo qual as pessoas LGBTQ estão com medo.”

No entanto, o objetivo de vozes como Libs of TikTok, que usa fontes progressivas reais, não é “a demonização das pessoas LGBTQ”, como argumenta Zadrozny, mas sim para chamar a atenção para uma questão que muitos milhões de pessoas veem como um problema sério. Uma pesquisa recente mostrou que 57% dos americanos apoiam a proibição de ensinar crianças pequenas sobre orientação sexual e questões transgênero em escolas públicas.

Entretanto, não é preciso muito cavar para ver que a sexualização de crianças está realmente acontecendo. Considere uma recente campanha publicitária da famosa casa de moda Balenciaga.

A sessão de fotos mostra uma garota muito jovem segurando um ursinho de pelúcia vestido com uma roupa de escravidão. Outra foto da série mostra uma bolsa Balenciaga em cima de uma pilha de documentos, um dos quais parece fazer referência ao caso da Suprema Corte dos EUA em 2002 “Ashcroft vs Coalizão pela Liberdade de Expressão,” que derrubou algumas disposições de uma lei anti-pornografia infantil. O jornal não estava em destaque, mas é difícil imaginar que tenha ido parar lá por acidente.













Embora a esquerda queira que as pessoas ignorem isso, é lógico que essas imagens altamente sugestivas possam inspirar atos de violência contra crianças, embora de um tipo diferente daqueles testemunhados no clube gay de Colorado Springs. A única maneira de lidar com essas ameaças muito reais às crianças é falar abertamente sobre elas.

Os jovens de hoje estão sendo expostos a uma série de ideias e ações complexas – desde questionar seu ‘verdadeiro’ gênero até assistir drag queens se apresentarem no clube gay local. Tendo sido submetidos a tais conceitos radicais na idade mais impressionável, um número crescente de jovens acaba tomando a fatídica decisão de fazer uma operação de mudança de sexo.

É natural que milhões de americanos queiram fazer suas opiniões serem ouvidas sobre esses tópicos que podem ter consequências para toda a vida de seus filhos. Devem poder fazê-lo sem serem acusados ​​de cúmplices de assassinatos cometidos por loucos. Mas, no que diz respeito à esquerda, qualquer um que se manifestar contra a sexualização de crianças será responsável por matar mais pessoas, assim como vimos no Club Q.