BRICS é modelo de diplomacia multilateral e conceito de cooperação, diz MRE russo

“Damos as boas-vindas àqueles que realmente estiverem interessados em desenvolver uma cooperação com nosso bloco. Isso não é surpresa, já que o trabalho é baseado no princípio de igualdade, respeito mútuo e imparcialidade. O BRICS incorpora a cultura da sinergia e da civilização, representando diferentes regiões do planeta. Trata-se de um modelo internacional da estrutura de diplomacia multilateral, que responde à realidade do século XXI”, destacou Lavrov.