Presidente sérvio não sente ‘alegria’ com acordo mediado pela UE – CMIO

O líder sérvio Aleksandar Vucic diz que não está muito animado com o acordo recentemente anunciado com o Kosovo separatista sobre placas de veículos emitidas por Belgrado, argumentando que isso pode ser um sinal de pressão futura sobre o país.

Sob o acordo mediado pela UE, que foi alcançado em Bruxelas na quarta-feira após várias tentativas fracassadas, a Sérvia deve parar de emitir placas ‘KM’ para as cidades do Kosovo, enquanto Pristina prometeu parar de perseguir os sérvios do Kosovo que possuem placas emitidas pela Sérvia. em seus veículos.

Falando a jornalistas na quinta-feira, Vucic argumentou que esse acordo é apenas um “pequena vitória tática, que nos levará a uma situação ainda mais difícil e de maior pressão” no futuro. “É por isso que você não pode ver muita alegria em mim, porque sei que tempos difíceis nos esperam”, disse o líder sérvio.

Vucic admitiu que está satisfeito com o fato de o acordo ter preservado a paz para o povo e ajudado a evitar colocar em perigo toda a Sérvia, mas enfatizou que os sérvios de Kosovo estão “cheio” com pressão constante e “terror” de Pristina e que a situação na região é “literalmente fervendo.”













Kosovo é uma província da Sérvia que a OTAN ocupou após a campanha de bombardeio de 1999. Seu governo provisório de etnia albanesa declarou independência em 2008, com o apoio dos Estados Unidos. Enquanto a UE instou Belgrado a reconhecer a independência da região, a Sérvia se recusou veementemente a fazê-lo e considera Kosovo como parte de seu território.

As tensões atuais começaram quando o primeiro-ministro do Kosovo, Albin Kurti, anunciou a proibição de placas sérvias no final de julho, dizendo que era um “Estado de Direito” matéria, provocando confrontos violentos entre os sérvios do Kosovo e as forças de segurança de Pristina.

Belgrado alertou que os militares sérvios se moveriam para proteger os sérvios étnicos em Kosovo se eles enfrentassem perseguição. A Otan, que tem um contingente de 3.700 soldados de paz na região separatista, disse que está pronta para intervir se a violência estourar.