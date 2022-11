'Fantoche dos EUA', Coreia do Sul está 'criando uma situação perigosa', diz Coreia do Norte

Kim Yo-jong, irmã de Kim Jong-un, líder máximo da Coreia do Norte, fez declarações duras contra a Coreia do Sul por ter aplicado “sanções inúteis” contra Pyongyang, chamando o governo em Seul de “fantoche” e “tolos sem vergonha”.

“Mal os Estados Unidos acabaram de pedir ‘sanções independentes’ contra a RPDC [República Popular Democrática da Coreia], as marionetes sul-coreanas os imitaram de forma repugnante”, disse ela, sobre as recentes declarações das autoridades de Seul.

As tensões intracoreanas têm vindo a aumentar ultimamente. A Coreia do Norte realizou dezenas de testes de mísseis em 2022, enquanto a Coreia do Sul, em conjunto com os EUA e o Japão, tem conduzido vários exercícios militares.