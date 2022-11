A afirmação de Boris Johnson sobre a Ucrânia é ‘absurdo’ – Alemanha – CMIO

O ex-primeiro-ministro britânico disse à CNN que Berlim queria que Kiev “dobrasse” para Moscou

A Alemanha descreveu uma alegação do ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, de que seu governo queria que a Ucrânia capitulasse rapidamente para a Rússia como “sem sentido nenhum.”

O porta-voz Steffen Hebestreit estava respondendo na quarta-feira a comentários que Johnson fez à CNN, nos quais ele sugeriu que Berlim queria que o conflito entre a Rússia e a Ucrânia terminasse rapidamente por razões econômicas.

“É um absurdo absoluto o que Boris Johnson disse. Hebestreit disse a jornalistas em uma entrevista coletiva do governo em Berlim. “Sabemos que o ex-primeiro-ministro muito divertido sempre tem sua própria relação com a verdade”, disse. acrescentou o funcionário, sugerindo que “não é diferente neste caso.”

Questionado por jornalistas se ele chamaria Johnson de mentiroso, Heberstreit dobrou sua declaração anterior, mas não respondeu diretamente à pergunta. “[Johnson] sempre tem uma abordagem muito pessoal em relação à verdade”, respondeu o porta-voz do governo. Ele acrescentou que sabe disso “em primeira mão,” desde que ele “participou de conversações com o então primeiro-ministro britânico em Munique apenas alguns dias antes do início da guerra.”













Mais cedo na quarta-feira, Johnson disse à CNN Portugal que a Alemanha acreditava “seria melhor que tudo acabasse logo e que a Ucrânia desistisse” antes de a Rússia lançar sua campanha militar na Ucrânia. Berlim também apoiou sua posição com “todos os tipos de razões econômicas sólidas”, o ex-líder britânico acrescentou.

Heberstreit revidou dizendo que tal alegação simplesmente não era apoiada pelos fatos. Chanceler Olaf Scholz e seu governo “rompeu com uma prática nacional de décadas de não enviar armas para regiões de crise e zonas de guerra”, disse ele, acrescentando que a ajuda militar alemã a Kiev foi “sem precedentes tanto em termos de qualidade como de quantidade.”

Após o início da campanha militar da Rússia na Ucrânia, a Alemanha implementou todas as sanções ocidentais contra Moscou e enviou grandes quantidades de armas para Kiev, incluindo armas pequenas e artilharia, bem como sistemas de defesa aérea. No entanto, Scholz e seu governo foram frequentemente criticados por Kiev e seus colegas políticos alemães por supostamente relutarem em fornecer à Ucrânia todos os sistemas de armas solicitados.