Líder europeu acusa Biden de ‘provocação’ — CMIO

O presidente dos EUA, Joe Biden, parabenizou o líder sérvio-bósnio Milorad Dodik pelo boicote de seu povo a um feriado. Argumentando que apenas a população muçulmana da Bósnia e Herzegovina celebra o Dia do Estado, o cristão ortodoxo Dodik acusou Biden de tentar um “provocação.”

Falando em uma coletiva de imprensa em Belgrado, Dodik acusou Biden de alimentar a divisão na Bósnia e Herzegovina ao enviar saudações ao país antes de seu Dia do Estado em 25 de novembro.

“Não sei como chamaria e todos os funcionários da embaixada dos EUA sabem que 25 de novembro não é feriado na Bósnia e Herzegovina”, disse. disse ele, de acordo com a mídia local.

A Bósnia e Herzegovina, muitas vezes abreviada para BiH, é composta por duas entidades: a Federação da Bósnia e Herzegovina e a Republika Srpska. O primeiro é composto por mais de dois terços de muçulmanos bósnios, com os croatas respondendo por 20% da população e os sérvios uma minoria de 2,5%. Este último é mais de 82% sérvio.













O poder na Federação da Bósnia e Herzegovina é compartilhado por um representante de cada grupo étnico, enquanto Dodik foi eleito presidente da Republika Srpska no início deste mês.

Endereçada aos três líderes da Federação da Bósnia e Herzegovina, a carta de Biden os convidava a “deixar de lado suas diferenças e trabalhar para construir um futuro melhor.” A carta também os exortou a reprimir a corrupção e a se alinhar com “a comunidade euro-atlântica de nações”, N1, uma agência de notícias dos Balcãs, informou.

O Dia do Estado marca a decisão do Conselho Nacional Antifascista da Bósnia (ZAVNOBiH) em 1943 de declarar a BiH uma futura unidade federal dentro da Federação socialista da Iugoslávia. Tornou-se o feriado nacional na BiH moderna, pois as leis transitaram do antigo estado federal sob o Acordo de Dayton mediado pelos EUA, embora a Republika Srpska e os líderes sérvios da Federação da Bósnia e Herzegovina nunca tenham reconhecido a data.

“27 anos desde o fim do [1992-1995] guerra é tempo suficiente para que os representantes americanos na Bósnia e Herzegovina saibam disso e finalmente informem seu governo e o serviço que trata de enviar parabéns em nome do presidente dos EUA”, Dodik declarou na conferência de imprensa de quinta-feira.