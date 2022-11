Reino Unido proíbe câmeras de vigilância chinesas em locais 'sensíveis' do governo

As informações foram confirmadas pelo Chanceler do Ducado de Lancaster, Oliver Dowden, em pronunciamento ao Parlamento nesta quinta-feira (24).

A lei de inteligência nacional da China prevê que as empresas chinesas devem conceder acesso total a qualquer informação se o governo solicitar .

Dowden disse que as autoridades do Reino Unido realizaram uma revisão das possíveis ameaças à segurança em relação à instalação de câmeras de vigilância fabricadas na China em prédios do governo. A conclusão é que “controles adicionais são necessários“.