Ecoativistas bloqueiam aeroporto de Berlim por mais de uma hora — CMIO

Várias pessoas do grupo ambientalista de Última Geração invadiram a pista e se colaram na pista

Pelo menos 13 voos tiveram que ser desviados do Aeroporto Brandemburgo de Berlim na quinta-feira, depois que vários ecoativistas invadiram a pista e se colaram à pista para protestar contra as emissões de gases de efeito estufa.

Desde então, o grupo ambientalista Last Generation reivindicou a responsabilidade pelo ato e o explicou como uma tentativa de persuadir o público a parar de viajar de avião e forçar o governo a parar de subsidiar as viagens aéreas. O grupo também é responsável pela recente série de ataques a pinturas de valor inestimável de Vincent van Gogh e Claude Monet.

“Em uma área do aeroporto que não é aberta ao público, encontramos várias pessoas que haviam obtido acesso não autorizado e algumas se colaram (na pista)”, disse. A polícia de Berlim anunciou no Twitter depois que os ativistas foram detidos e removidos do local. O aeroporto conseguiu retomar as operações após um fechamento de quase duas horas.













Um porta-voz do aeroporto afirmou que o grupo, que inclui um homem de 70 anos, conseguiu invadir a pista de dois pontos no norte e no sul. Ele não soube dizer exatamente quantos voos foram afetados pelo incidente, mas a empresa que opera o aeroporto diz que pelo menos 13 voos tiveram que ser desviados para aeroportos próximos.

A Última Geração foi responsável por vários protestos na capital alemã nas últimas semanas, e bloqueou vias públicas e cruzamentos. O ministro dos Transportes alemão, Volker Wissing, disse que os protestos da Última Geração estão se tornando “cada vez mais sem escrúpulos”, e insistiu que a sociedade não pode aceitar esse tipo de comportamento.