Tentativa de golpe de Estado em São Tomé e Príncipe

MOSCOU, 25 de novembro – RIA Novosti. O primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Patrice Trovoada, disse que houve uma tentativa malsucedida de golpe de Estado no país, noticia a Agence France-Presse, citando uma mensagem de vídeo do primeiro-ministro recebida da ministra da Justiça, Ilsa Maria dos Santos Amadou Vaz.

“Houve uma tentativa de golpe de estado, que começou por volta das 0h40 (3h40 horário de Moscou – ed.) e … terminou pouco depois das seis (nove – horário de Moscou) da manhã … As forças armadas foram atacadas no quartéis”, a agência cita as palavras da estréia da mensagem em vídeo.