Vítimas de Epstein processam grandes bancos – mídia – CMIO

JPMorgan e Deutsche Bank são acusados ​​de lucrar com as atividades do falecido pedófilo

Ações civis movidas em um tribunal de Nova York acusam o JPMorgan e o Deutsche Bank de fechar os olhos à predação sexual de seu ex-cliente, Jeffrey Epstein, informaram vários meios de comunicação na quinta-feira. Ambos administraram suas contas após sua condenação em 2008 e supostamente ignoraram “bandeiras vermelhas” nas transações financeiras.

As duas vítimas não identificadas do financista em desgraça, que entraram com processos separados, querem que eles se tornem casos de ação coletiva contra as instituições financeiras, de acordo com os relatórios. Ambos os requerentes estão sendo representados por David Boies, um advogado que representou a vítima de Epstein, Virginia Giuffre, em um processo contra um dos associados de Epstein, o príncipe Andrew da Grã-Bretanha.

As reivindicações contra o JPMorgan são baseadas em revelações sobre o relacionamento de Epstein com seu ex-executivo, Jes Staley. As autoridades financeiras britânicas lançaram uma investigação sobre isso em 2020, com Staley consequentemente renunciando ao cargo de CEO do Barclays no ano passado.













Epstein foi cliente do JPMorgan por cerca de 15 anos antes de ser dispensado em 2013. Staley cultivou laços estreitos com Epstein e o visitou durante sua prisão de 13 meses por uma condenação por tráfico de prostitutas menores de idade em 2008 na Flórida. Ele também pressionou seu empregador para mantê-lo como cliente. Em 2013, Staley deixou o JPMorgan para ingressar no fundo de hedge americano BlueMountain Capital e assumiu o comando do Barclays no final de 2015.

O Deutsche Bank prestou serviços bancários privados a Epstein entre 2013 e 2018. Em 2020, o Departamento de Serviços Financeiros de Nova York multou o banco em US$ 150 milhões por não monitorar as atividades de seu cliente, um criminoso sexual registrado. Os investigadores sinalizaram saques regulares suspeitos de dinheiro e pagamentos no valor de milhões de dólares, que o banco deveria ter notado sob seus deveres de combate à lavagem de dinheiro.

Os requerentes nos dois processos dizem que ambos os bancos optaram por ignorar o registro criminal de Epstein para lucrar com as taxas de gerenciamento de suas contas. Ao fazer isso, eles participaram de suas operações de tráfico sexual, argumentaram os processos.

Segundo os relatos, a mulher que está processando o JPMorgan é uma ex-dançarina de balé em Nova York, que foi abusada por Epstein de 2006 a 2013, de acordo com seu processo. Em um caso separado, a mulher que está processando o Deutsche Bank disse que foi vítima do financista de cerca de 2003 até cerca de 2018. Ambos alegaram que foram traficados para seus amigos.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Acusador de Epstein se retrata da acusação de estupro

Epstein morreu em uma prisão em Nova York em 2019 enquanto aguardava julgamento por acusações de tráfico sexual. As autoridades americanas alegaram que ele cometeu suicídio. Durante sua vida, Epstein conviveu com algumas das pessoas mais influentes do mundo, do presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, ao príncipe Andrew e ao fundador da Microsoft, Bill Gates.