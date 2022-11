França dá o 1º passo para incluir o aborto na Constituição

A Assembleia Nacional da França, a câmara baixa do parlamento do país, votou a favor de incluir na Constituição o direito das mulheres ao aborto nesta quinta-feira (24).

A medida é considerada o primeiro passo para consagrar o direito ao aborto no país, e a votação foi transmitida pelo site do parlamento.

A proposta foi apoiada por 337 parlamentares e rejeitada por 32. Agora, ela será enviada para votação no Senado. A proposta é de autoria do partido França Insubmissa, que faz parte da esquerda francesa, e tem o apoio do partido liberal Renascimento. A emenda à legislação proposta garante às mulheres o acesso legal e o exercício do direito à interrupção voluntária da gravidez.