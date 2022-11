Ampliação do BRICS significa enfraquecimento da influência ocidental de EUA e Europa, diz analista

“A reação do Ocidente pode se dar em torno de dificultar as reformas necessárias em mecanismos tradicionais de governança global, como é o caso do Banco Mundial e do FMI, assim como na atuação por meio do G7, no sentido de manter-se como o ‘clube’ de países responsáveis por definir a agenda econômica global, contrariamente às intenções do BRICS. Da parte dos americanos, podemos esperar movimentos de reafirmação de seu assim chamado ‘excepcionalismo’ e de críticas aos países do BRICS (sobretudo Rússia e China) no que se refere a seus sistemas políticos ou mesmo questões referentes a direitos humanos, com uso de sanções periódicas por parte de Washington àqueles países que não seguirem os seus ditames políticos”, aponta o pesquisador.