Musk promete 'anistia' para bloqueados no Twitter a partir da próxima semana

“O povo falou. A anistia começará na próxima semana. Vox Populi, Vox Dei (Voz do Povo – Voz de Deus)”, tuitou Musk.

Musk passou 24 horas pesquisando se usuários no Twitter deveriam “oferecer uma anistia geral a contas bloqueadas, desde que não violassem a lei e não participassem de spam ultrajante”.

No total,responderam afirmativamente, Mais de 3 milhões de contas participaram da pesquisa.

Esta não é a primeira enquete de desbloqueio de Musk no Twitter. Antes, com base nos resultados de outra pesquisa digital, Musk desbloqueou a página do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.