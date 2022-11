Merkel diz que não teve apoio da UE para dialogar com Putin sobre a Ucrânia

“No verão de 2021, após o encontro entre os presidentes [Joe] Biden e [Vladimir] Putin, eu, junto com Emmanuel Macron, mais uma vez quis estabelecer um formato europeu independente para discussões com Putin no Conselho da UE. Alguns colocaram objeções, e eu já não tinha forças para me impor porque todos sabiam que eu sairia no outono [do Hemisfério Norte]”, disse a ex-chanceler alemã.