Transnístria acusa Moldávia de 'sequestros secretos' e ações ilegais na zona de segurança

“Em primeiro lugar, a polícia moldava não informou as agências de aplicação da lei da Transnístria e a Comissão Conjunta de Controle [sobre a detenção] e, em segundo lugar, violou o princípio da territorialidade. Portanto, consideramos essas ações ilegais”, disse Belyakov, acusando a Moldávia de “sequestros secretos”.

“Tudo isso inevitavelmente pode levar a um perigoso conflito entre as polícias e, como resultado, um agravamento da situação na zona de segurança”, enfatizou Belyakov.

De acordo com o copresidente da OKK, a Transnístria aguardará uma explicação da delegação moldava na próxima reunião do órgão.

Região de Transnístria

Situada na margem direita do rio Dniester, entre a Moldávia, a oeste, e a Ucrânia, a leste, a Transnístria é independente de fato de Chisinau desde 1992, quando forças de paz russas foram enviadas à região para interromper os combates entre as forças moldavas e as pró-independência locais.