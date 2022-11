Resultados da AIEA sobre vestígios de 'bombas sujas' saem até janeiro, diz representante russo

Segundo ele, “tudo dependerá da velocidade do trabalho de cada um dos laboratórios, que atuam de forma independente”, mas “os resultados das amostras provavelmente serão conhecidos no final de dezembro ou no início de janeiro “. Somente então, afirma, “será possível dar uma resposta mais ou menos contundente sobre se uma ‘bomba suja’ foi criada ou não nesses três locais”.

No final de outubro, o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, alertou países ocidentais sobre as preocupações de Moscou quanto à preparação de uma “bomba suja” na Ucrânia. As autoridades ucranianas negaram as alegações.