Segundo os autores do artigo, a unidade dos aliados ocidentais está em risco e os altos funcionários europeus “estão irritados com a administração Biden”, acusando os norte-americanos de lucrarem com a crise, enquanto os países da União Europeia estão sofrendo .

De acordo com a fonte do Politico, os líderes da União Europeia discutiram com o presidente Joe Biden a influência das políticas norte-americanas sobre os mercados europeus. Contudo, Biden simplesmente não dispunha de qualquer informação sobre as consequências da atual situação para o bloco europeu. A ignorânia da parte norte-americana, segundo os políticos da UE, se tornou um problema grave.