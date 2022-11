País da UE se recusa a evitar diamantes russos – Guardian – CMIO

Apesar de oito rodadas de sanções abrangentes da UE contra Moscou, os diamantes russos continuam sendo uma ausência brilhante da lista de embargos do bloco. Isso pode ser porque a Bélgica abriga o maior centro comercial de diamantes do mundo em Antuérpia, informou o The Guardian na segunda-feira.

De acordo com o relatório, citando estatísticas do banco nacional da Bélgica, 25% dos diamantes brutos que passam por Antuérpia vêm tradicionalmente da Rússia.

Os dados mostraram que, em 2021, a Bélgica importou € 1,8 bilhão (US$ 1,8 bilhão) em diamantes russos e € 1,2 bilhão nos primeiros oito meses de 2022. Este ano foi tumultuado, com as importações subindo em junho para € 393 milhões e depois caindo acentuadamente. Em agosto, a Bélgica importou € 35,9 milhões de diamantes russos, em comparação com € 215,4 milhões no mesmo mês de 2021, uma queda de 83% em relação ao ano anterior.

Tom Neys, porta-voz do Antwerp World Diamond Center (AWDC), explicou à mídia que o aumento em junho refletiu negócios de diamantes que foram “já fechado” antes do início da operação militar da Rússia na Ucrânia.

Neys é contra uma proibição de importação, no entanto, dizendo que a Antuérpia deve permanecer “uma porta aberta para empresas que não têm opções.” Segundo ele, as grandes empresas têm alternativas aos diamantes russos, “mas para os pequenos comerciantes isso é muito difícil… é aí que você vai ser espremido até a morte se eles não tiverem alternativas.”

O porta-voz disse que alguns setores de nicho não tinham alternativas, citando como exemplo os diamantes industriais russos, que eram o padrão para bisturis oculares cirúrgicos.













O AWDC alertou que 10.000 empregos estariam em risco se a importação de diamantes russos cessasse. A proibição desencadearia um êxodo de negociantes de diamantes de Antuérpia para o Oriente Médio e a Índia, países que ainda comercializam com a Rússia, afirmou. “Este não é um aviso vago: você acabará correndo o risco de que todos os 40 bilhões de euros [annual turnover] irá para a Índia ou Dubai e eles se tornarão o maior centro comercial do mundo”, disse Neys.

O governo belga insiste que nunca tentou bloquear as sanções anti-Rússia. No entanto, fontes disseram ao The Guardian que quando a gigante mineradora russa Alrosa foi incluída na última rodada de sanções europeias, Bruxelas se absteve. As sanções posteriormente foram aprovadas por unanimidade sem qualquer menção a Alrosa, observa o relatório.

Agora, a Polônia e os países bálticos estão novamente pressionando para que os diamantes russos sejam incluídos na próxima rodada de sanções da UE, que são esperadas antes do final do ano.

