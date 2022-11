Dívida do Reino Unido sobe devido a medidas de apoio à energia – CMIO

O esquema para ajudar empresas e famílias está custando caro para o governo, mostram os dados mais recentes

Os empréstimos do governo britânico atingiram £ 13,5 bilhões (US$ 16 bilhões) em outubro devido a medidas caras de apoio à energia para famílias e inflação em espiral, disse o Escritório de Estatísticas Nacionais (ONS) em um comunicado na terça-feira.

O valor é superior aos £ 9,2 bilhões (US$ 10,9 bilhões) registrados no mesmo período do ano passado e foi o quarto maior valor registrado em outubro. Isso ocorre depois que as autoridades do Reino Unido lançaram um programa de apoio para limitar as contas de energia, introduzido pela ex-primeira-ministra Liz Truss para amortecer uma crise de custo de vida.

De acordo com o ONS, os gastos totais do setor público atingiram £ 91,2 bilhões (US$ 108,7 bilhões) em outubro, incluindo cerca de £ 3 bilhões (US$ 3,5 bilhões) em esquemas de apoio à energia, com £ 1,9 bilhão (US$ 2,2 bilhões) alocados para pagamentos de descontos de energia residencial, no valor de £ 400 ($ 476) por família.

Embora enfatizando que o aumento do endividamento foi o “certo” coisa a fazer para apoiar “milhões de empresas e famílias”, O ministro das finanças do Reino Unido, Jeremy Hunt, também admitiu que “não há caminho fácil para equilibrar as contas da nação.”













O Reino Unido também sentiu o impacto do aumento dos pagamentos de juros sobre a dívida do estado, após uma série de aumentos de taxas pelo Banco da Inglaterra e aumento da inflação. No mês passado, os juros a pagar sobre a dívida do governo subiram para £ 6,1 bilhões (US$ 7,2 bilhões), incluindo £ 3,3 bilhões (US$ 3,9 bilhões) de pagamentos de juros da dívida relacionados à inflação do Índice de Preços de Varejo (RPI).

O último relatório vem depois que o Escritório de Responsabilidade Orçamentária (OBR) divulgou sua previsão ajustada para empréstimos. O OBR estima que o setor público tomará empréstimos de £ 177 bilhões (US$ 211 bilhões) até o final do ano financeiro, o que seria o segundo valor mais alto desde 1994.

Ele também disse que, com taxas de juros mais altas, o custo do serviço da dívida do estado dobrará para mais de £ 120 bilhões (US$ 143 bilhões) no próximo ano e tornará as finanças públicas “mais vulneráveis ​​a choques futuros.”

