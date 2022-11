China secretamente acumulando ouro – mídia – CMIO

Os países estão expandindo suas reservas de ouro depois que o Ocidente congelou as reservas russas, dizem analistas

Os bancos centrais de todo o mundo intensificaram suas compras de ouro depois que os ativos da Rússia no exterior foram congelados sob sanções este ano, de acordo com estrategistas citados pelo diário de negócios japonês Nikkei Asia.

Cerca de US$ 300 bilhões em reservas estrangeiras russas, e outros bilhões mantidos por indivíduos e empresas, teriam sido congelados pelos EUA e seus aliados. O Kremlin criticou repetidamente as apreensões como “roubo.”

As compras de ouro pelos reguladores mais do que quadruplicaram no período de julho a setembro, totalizando 399,3 toneladas, de acordo com dados publicados no relatório de novembro do World Gold Council.

O número marca um aumento dramático de 186 toneladas registradas no trimestre anterior e 87,7 toneladas no primeiro trimestre deste ano. Enquanto isso, o total acumulado no ano superou qualquer ano completo desde 1967.

Emin Yurumazu, um economista da Turquia baseado no Japão, disse à mídia que “Os países antiocidentais estão ansiosos para acumular reservas de ouro”, depois que as nações viram como os ativos da Rússia no exterior foram congelados como parte das sanções.













Os bancos centrais da Turquia, Uzbequistão e Índia disseram anteriormente que haviam comprado 31,2 toneladas, 26,1 toneladas e 17,5 toneladas, respectivamente. Atualmente, não está claro quais nações compraram o restante do total de 300 toneladas.

Algumas compras não identificadas são esperadas, mas uma fatia não especificada de “essa magnitude é inédita”, segundo Koichiro Kamei, analista financeiro e de metais preciosos citado pela agência.

“A China provavelmente comprou uma quantidade substancial de ouro da Rússia”, disse o analista de mercado e ex-diretor do Conselho Mundial do Ouro para o Japão, Itsuo Toshima. Ele explicou que o Banco Popular da China provavelmente comprou uma parte das reservas de ouro do Banco Central da Rússia de mais de 2.000 toneladas.

O analista observou que esse é um comportamento típico do regulador monetário chinês, que não divulgou nenhuma compra de ouro de 2009 a 2015, e depois informou que aumentou as reservas em 600 toneladas. O Banco Popular da China não publicou nenhum novo relatório sobre compras de ouro desde 2019.

O frenesi de compra de ouro faz parte de novas tentativas dos bancos centrais de proteger seus ativos, reduzindo sua exposição ao dólar americano. A China tem sido uma força dominante na atual tendência de desdolarização. Segundo dados do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, o país vendeu US$ 121,2 bilhões em títulos americanos entre março e outubro.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT