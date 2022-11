Proposto limite de preço do petróleo russo revelado – CMIO

O G7 está considerando estabelecer um teto de preço na faixa de $ 65-70 por barril

O Grupo dos Sete (G7) está considerando estabelecer um teto de preço para o petróleo russo transportado pelo mar na faixa de US$ 65-70 por barril, informou a Reuters na quarta-feira.

Os líderes da UE se reuniram na quarta-feira para discutir a proposta do G7 com o objetivo de chegar a um acordo geral até o final do dia. Espera-se que o limite de preço do petróleo enviado pela Rússia entre em vigor em 5 de dezembro, como parte das sanções introduzidas pelos EUA, União Europeia e seus aliados.

“Aparentemente, o G7 está olhando para uma largura de banda de US$ 65-70 por barril”, o diplomata não identificado disse à agência.

Se aprovada, a medida impediria as empresas ocidentais de fornecer seguro, resseguro, corretagem e assistência financeira a cargas carregadas com petróleo russo, a menos que fossem vendidas abaixo do preço acordado.

Acredita-se que a medida impedirá a Rússia de vender seu petróleo por um preço mais alto, já que os gigantes globais de transporte e seguros que lidam com o comércio de petróleo bruto estão localizados nos países ocidentais. Ao mesmo tempo, o teto de preço indicado ainda tornaria lucrativa a produção de petróleo na Rússia, evitando uma crise de oferta global, já que os custos de produção do país são estimados em cerca de US$ 20 por barril.

